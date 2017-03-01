В Латвию сегодня транспортным самолётом ВВС США доставлено пять американских военных многоцелевых вертолётов UH-60 Blackhawk. Их сопровождали военнослужащие 10-й Авиационной бригады «Феникс».

Как передает Life, это первая авиационная бригада Штатов, которая прибывает в Европу в рамках ротации.

Как заявляют в США, ещё цель — продемонстрировать готовность НАТО поддерживать безопасность Европы. База бригады находится в Форт Драме, штат Нью-Йорк.

Всего же в Латвию, Германию и Румынию будут отправлены 2200 солдат, 86 вертолётов и более 700 единиц оборудования. Сейчас в составе сил армии США в Европе есть ещё один батальон, оснащённый ударными вертолётами Apache.