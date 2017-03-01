С сегодняшнего дня стал официально функционировать Центр спасения и приют для бездомных животных (IACC) при IDEA, сообщили в среду в IDEA.

Как передает Тренд, в Центре существуют клиника, блоки для кошек и собак, отдельные карантинные блоки, гостиница для животных, секция опеки, игровая площадка, общежитие, конференц-зал, кафе и магазин.

Фундамент Центра был заложен вице-президентом Фонда Гейдара Алиева, учредителем и руководителем Общественного объединения IDEA Лейлой Алиевой 9 октября 2014 года.

Строительство Центра завершилось в конце прошлого года, и 10 ноября состоялось официальное открытие Центра с участием Лейлы Алиевой.

Несмотря на то, что в последние три месяца в Центре проводились подготовительные работы, двери ветеринарной клиники были открыты для общественности, и, параллельно с организацией приема животных в клинику, рабочий персонал Центра уже оказал ветеринарную помощь более 200 бездомным кошкам и собакам.

Наряду с размещением некоторых животных, Центр также уделит основное внимание вопросам стерилизации, предотвращения болезней, а также пропаганде опеке и гуманному отношению к животным.

Ветеринарная клиника Центра будет обслуживать и бездомных, и домашних животных. Все услуги для бездомных животных бесплатны.

Здесь также предусматривается услуг оказание бездомным животным, связанных с прививками, стерилизацией, а при необходимости – операцией.

В Центре будет работать специально обученная мобильная группа по отлавливанию животных. Сотрудники этой группы будут отлавливать животных гуманными методами.

Вся информация о животных будет размещена в специальной электронно-информационной базе.

Центр будет привлекать к своей работе волонтеров, готовых оказать помощь в уходе за животными, не остающихся равнодушными к бездомным животным.

В то же время Центр, зависящий от поддержки и пожертвований спонсоров, принимает материальную и другую помощь от физических и юридических лиц.

Желающим стать спонсором Центра будут предоставлены различные льготы и возможности за оказанную поддержку.

Связаться с Центром можно по телефону (+994 12 565 66 55), по электронной почте ([email protected] ) или посредством Facebook или Instagram (@ideacares.az).