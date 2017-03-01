Вооруженные силы Азербайджана своевременно обнаружили и уничтожили совершающую маневры бронетехнику противника.

Как сообщили в пресс-службе минобороны в ответ на информацию, распространенную армянской прессой о том, что ВС Азербайджана применили против армянских вооруженных сил противотанковую ракету типа SPIKE на Ходжавендском направлении фронта.

В силовом ведомстве отметили, что ВС Азербайджана имеют право использовать любое современное оружие, находящееся в их распоряжении, на всей линии фронта, и способны предотвратить враждебные действия противника.

28 февраля подразделения ВС Армении с целью укрепления своих позиций попытались вывести на передовую бронетехнику. Совершающая маневры бронетехника противника была своевременно обнаружена и уничтожена подразделениями ВС Азербайджана.

Среди потерь, которые в последние дни несет противник, большинство составляют наемники армянского происхождения, поэтому противоположная сторона целенаправленно скрывает цифры потерь, сообщили в минобороны Азербайджана.

В последние дни обострилась ситуация на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск.