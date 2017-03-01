Обнародовано число проживающих в Азербайджане детей.

Как сообщает АПА, директор Научно-исследовательского института педиатрии, главный педиатр республики Насиб Гулиев сказал, что в Азербайджане проживают более 2 млн. 800 тысяч детей (в возрасте 0-18 лет).

Он отметил, что в будущем число детей в стране приблизиться к 3 миллионам.

По словам главного педиатра, согласно законодательству, новорожденный в месяц минимум 3 раза, годовалые дети – раз в месяц, дети до 2 лет – раз в квартал, дети в возрасте старше 3 лет – раз в год проходят комплексное медицинское обследование за счет государства.