Иран провел испытания комплекса ПВО собственного производства «Бавар-373», передает Report со ссылкой на ТАСС.

«Тестирование системы по ее применению по баллистическим ракетам проводится согласно утвержденной программе. Испытания будут продолжаться до передачи комплекса вооруженным силам», — сообщил заместитель министра обороны ИРИ бригадный генерал Амир Хатами.

Зенитно-ракетный комплекс «Бавар-373», который, как утверждают иранские источники, является аналогом российского С-300, впервые был продемонстрирован публике 21 августа прошлого года на выставке иранской оборонной промышленности.