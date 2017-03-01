В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 30-летним уроженцем Габалинского района республики Орханом Исмайловым.

Как передает 1news, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева О.Исмайлов был признан виновным и осужден на 4 года лишения свободы.

Отметим, что, согласно материалам дела, Орхан Исмайлов в августе 2016 года в одном из домов на улице Фаига Юсифова в Наримановском районе столицы вломился в дом 53-летней М.Г. (имя и фамилия женщины не называются из этических соображений – прим. авт.) и, связав ее, выкрал 3900 долларов и мобильный телефон.

По горячим следам О.Исмайлов был задержан сотрудниками полиции, в отношении него возбудили уголовное дело по статье 180 («Грабеж») Уголовного кодекса АР.

В ходе начатого следствия выяснилось, что 53-летняя М.Г. оказывала мужчинам интим-услуги у себя дома. Орхан Исмайлов, работавший официантом в одном из столичных ресторанов, узнал у коллеги номер мобильного телефона проститутки и, позвонив, захотел весело провести с ней время. Женщина назначила ему встречу в парке у станции метро «Нариман Нариманов», пообещав продолжительные любовные утехи у себя дома. Но в назначенное время не пришла в парк, вдобавок еще и отключив телефон.

Обманутый в своих лучших ожиданиях Орхан поклялся, что отомстит проститутке за такое пренебрежительное отношение. Узнав через знакомых ее адрес, он на следующий день, выждав удобный момент, вломился в дом женщины, связал ей руки и ноги, а также засунул кляп в рот. Затем он украл из дома 3900 долларов и мобильный телефон хозяйки, после чего сбежал.