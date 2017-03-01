Стоимость социального жилья, строящегося в Баку, будет минимум на 20-25 процентов дешевле средней рыночной стоимости, сказал в среду журналистам директор Государственного агентства по жилищному строительству при Президенте Азербайджана Самир Нуриев.

По его словам, конечная стоимость жилья будет известна по завершению строительства, однако не исключается, что социальное жилье будет еще дешевле, чем ожидается.

«У нас нет конкретных критериев определения стоимости жилья, она зависит от места, где строится жилье и других критериев», — добавил глава ведомства.

Нуриев также отметил, что в основном поддержка правительства заключается в выделении земли и прокладке коммуникационных линий.

Что касается критериев, которые определяют, кто сможет приобрести жилье, то директор агентства сообщил, что они такие же, как и для получения льготного ипотечного кредита по линии Азербайджанского ипотечного фонда.

«Преимущество при выдачи льготного жилья, в первую очередь, будет отдано молодым семьям, но приобрести его смогут все, кто относится к льготным категориям», — сказал Нуриев.

В настоящее время строительство социального жилья ведется в Ясамальском и Сураханском районах Баку, сообщает trend.