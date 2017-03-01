Подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении были подняты по сигналу «тревога» для проведения плановой боевой проверки, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.

«В ходе марша мотострелковые, танковые, разведывательные, артиллерийские и зенитные подразделения в сложной тактической обстановке отрабатывают вводные по отражению ударов авиации, преодолению сложно проходимых заснеженных участков местности, зараженных отравляющими веществами, каменных завалов и зон действия условных диверсионно-разведывательных групп», — говорится в сообщении округа.

Отмечается, что подразделения российской военной базы выдвинулись на высокогорные полигоны «Камхуд» и «Алагяз».

Подразделения ПВО прикроют воздушное пространство с использованием комплексов Бук М1-2, С-300В, истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8МТ и Ми-24П российской авиационной военной базы Эребуни.