Старший брат лидера КНДР, Ким Чен Нам, убитый в Малайзии, планировал провести секретную встречу в Макао с одним из видных политиков Японии — экс-руководителем Комиссии по делам общественной безопасности Хадзимэ Исии. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом японский политик рассказал изданию Sankei Shimbun.

Он уточнил, что на встрече предполагалось обсудить будущее отношений Японии и КНДР, а также перспективы развития ситуации в Северной Корее в целом.

Издание отмечает, что контакты Ким Чен Нама с зарубежными политиками могли вызывать настороженность во властной верхушке КНДР.

Также сегодня суд Малайзии предъявил обвинения двум гражданкам Вьетнама и Индонезии в убийстве в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Такое решение вынес суд низшей инстанции города Сепанга.

Как сообщил в среду журналистам адвокат подсудимой из Индонезии, «судебное разбирательство по делу начнется не ранее, чем через несколько месяцев».

В течение суток после смерти Ким Чен Нама полиция Малайзии задержала 25-летнюю гражданку Индонезии Сити Айсиа и 29-летнюю гражданку Вьетнама Доан Тхи Хуонг. Они утверждали, что не знали об участии в покушении, а готовились принять участие в розыгрыше неизвестного. Однако правоохранительные органы уверены, что женщины сознательно отравили Ким Чен Нама.

Одновременно по этому делу подозреваются еще несколько человек. Помимо девушек были задержаны подданный Малайзии и гражданин КНДР, еще четверо северокорейских граждан покинули Куала-Лумпур в день инцидента и уже находятся в Пхеньяне. Стражи порядка хотят допросить еще двоих — сотрудника посольства КНДР в Малайзии и работника северокорейской авиакомпании Air Koryo.