Полиция северного индийского штата Уттар-Прадеш расследует инцидент с сожжением на погребальном костре 21-летней девушки в городе Нойда, сообщает Hindustan Times.

Врачи больницы Шарда в районе города Большая Нойда констатировали смерть девушки от легочной инфекции. В 1:27 тело получил ее муж, который перевез в свой родной район на машине с друзьями. Спустя восемь часов мужчина поместил, как он считал, бездыханное тело на погребальный костер и сжег ее. Правоохранители прибыли на место сожжения, когда уже 70% тела девушки сгорело. Полиция отправила тело на экспертизу.

Группа из двух врачей обнародовала отчет во вторник, согласно которому девушка еще была жива, когда ее сжигали, а умерла она от болевого шока. «Причиной смерти является шок из-за сожжения заживо», — уточнил старший суперинтендант полиции Алигархского района Раджеш Пандей.

Сотрудники полиции пояснили, что все стало ясно после изучения легких и трахеи, поскольку если человека сжигают живьем, то различные частицы (зола, пепел и т.п.) попадают в легкие. Если сжигают мертвого, то в легких ничего не будет, добавил местный чиновник.

Дядя погибшей подал в суд на ее мужа и его 10 родственников, обвинив в изнасиловании и убийстве племянницы. Все обвиняемые скрылись и пока полиция никого не арестовала.

Издание пишет, что девушка была жительницей Буландшахра, но покинула родной дом два года назад, чтобы выйти замуж и поселилась в Нойда.

Один из пользователей с ником Monkey Singh, комментируя новость, отметил, что Большая Нойда (Буландшахр, Алигарх, Газиабад) — это худший криминальный район, «где убивают и сжигают людей на берегу рек». «Они делают это так небрежно, и всем все равно», — добавил он.