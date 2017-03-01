6-8 апреля в Бакинском экспо-центре состоится 16-я Азербайджанская международная выставка «Туризм и Путешествия» (AITF-2017).

Как сообщает Report со ссылкой на основного организатора мероприятия — компанию Iteca Caspian, выставка в очередной раз соберет на одной площадке представителей госструктур, местных и региональных туристических организаций и СМИ. На ключевой выставке туриндустрии Прикаспийского региона ожидается проведение важных встреч, заключение партнерских договоров, анонсы новых программ и направлений.

Выставка AITF проходит при активной поддержке министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики и Азербайджанской ассоциации туризма (AZTA). AITF имеет поддержку и со стороны международных структур, таких как Всемирная туристская организация (UNWTO) и Азиатско-Тихоокеанская туристская ассоциация (PATA). Организаторами выставки являются Iteca Caspian и ее британский партнер ITE Group.

В этом году выставка представит различные туристические направления, авиалинии и гостиничные сети, и другие виды услуг в сфере туризма. Среди участников компании из Азербайджана, Италии, Швейцарии и многих других стран. Традиционно в выставке принимают участие национальные и региональные стенды. Уже подтвердили свое участие с национальным стендом такие страны, как Беларусь, Чехия, Доминиканская Республика, Грузия, Марокко и Таиланд, с региональным стендом – Словения (Рогашка Слатина) и Ставропольский край (Россия).

Каждый год к выставке присоединяются новые участники. Так, впервые свои туристические возможности на азербайджанской выставке представят Колумбия и Куба, которые выступят при поддержке посольств Колумбии и Кубы в Азербайджанской Республике. Среди иностранных дебютантов можно выделить туристические компании из Великобритании, Италии и Китая.

В этом году на стенде министерства культуры и туризма Азербайджана в полной мере будет представлен потенциал внутреннего туризма Азербайджана, его регионов, в том числе и Карабахской зоны.

В рамках выставки в очередной раз пройдет воркшоп, который позволяет установить деловые контакты с представителями ведущих местных туристических компаний, провести прямые переговоры без посредников. Воркшоп будет организован во второй день выставки в Бакинском экспо-центре. Для организации воркшопа создана специальная on-line система, посредством которой участники сами назначают встречи с компаниями, которые их интересуют. В этом году по просьбе местных туркомпаний для них также создана возможность назначать встречи участникам выставки посредством той же on-line системы.

Совместно с AITF пройдет 11-я Кавказская международная выставка «Все для отелей, ресторанов и супермаркетов» (Horex Caucasus 2017) — единственная специализированная выставка отельной и ресторанной индустрии в регионе.