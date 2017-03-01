Президент Армении Серж Саргсян прибудет в Москву 14 марта с двухдневным официальным визитом, в ходе которого встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом «Известиям» рассказал источник в администрации президента Армении. Эту информацию также подтвердил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. На повестке встречи стоят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация в Нагорном Карабахе. Как отмечают источники, близкие к правительству в Ереване, по итогам будет подписан ряд совместных инвестиционных соглашений.

Встреча президента России Владимира Путина и его армянского коллеги Сержа Саргсяна пройдет в рамках мероприятий по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между странами.