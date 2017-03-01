В интервью российскому телеканалу «Россия 24» первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева рассказала о любви к кулинарии.

«Нам рассказывали Ваши знакомые о том, что, в общем-то, ничто присущее женщинам Вам не чуждо. Вы отличная хозяйка, которая может запросто встать за плиту», — поинтересовался журналист.

-Это да, с удовольствием. Я очень люблю готовить. Вы знаете, как раз если вы спрашиваете как вы отдыхаете, то вот та сфера, где я абсолютно могу прекрасно отдохнуть, и это в каком-то роде ведь творческая работа — приготовить вкусное блюдо. Я это люблю, я это делаю и умею. Может, немножко нескромно звучит. Но надеюсь, что те, кто пробовал мои блюда, скажут, что я не обманываю. Я могу готовить практически все национальные азербайджанские блюда, люблю готовить европейские блюда. То есть, это абсолютно нормально. Это то, что, во-первых, я считаю, должна уметь каждая женщина, ну а если ты это еще и любишь, то почему нет.