В столице Пакистана Исламабаде начал работу 13-й Саммит Организации экономического сотрудничества.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие на Саммите.
В столице Пакистана Исламабаде начал работу 13-й Саммит Организации экономического сотрудничества.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие на Саммите.
Дата: 2017/03/01 9:23
Раздел: Азербайджан
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