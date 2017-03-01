Президент США Дональд Трамп считает Северную Корею главной непосредственной угрозой для США, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме. По его словам, 27 февраля президент США встретился с высокопоставленным представителем Китая и призвал «поработать» над проблемой КНДР. Имя представителя Китайской Народной Республики не разрывается, но по данным телеканала, им может быть член Госсовета Китая, секретарь руководящей группы по иностранным делам при ЦК КПК Ян Цзечи, в понедельник посетивший США.

Вчера представители США, Японии и Южной Кореи обсудили ограничение источников финансирования КНДР. Напомним, на сегодняшний день в Северной Корее прошло уже пять ядерных испытаний, что вызывает резкую реакцию со стороны международного сообщества и грозит привести к ужесточению санкций.