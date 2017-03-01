Президент США Дональд Трамп во время своего дебютного выступления в Конгрессе заявил, что будет искать «новых друзей» для страны. «Америка готова найти новых друзей и создать новые партнерства по общим интересам»,— цитирует Reuters Трампа.

«Мы хотим гармонии и стабильности, а не войны и конфликта»,— подчеркнул Трамп, однако добавил, что приступит к серьезному наращиванию сил обороны.

Президент отметил, что Штаты «хотят мира везде, где это возможно». «Америка сегодня дружит с бывшими врагами. Некоторые из наших ближайших союзников несколько десятилетий назад воевали на противоположной стороне в мировых войнах. Эта история должна дать нам веру в возможность улучшить мир», — подчеркнул Трамп.

Говоря о НАТО, президент США подчеркнул, что Штаты «решительно поддерживают» альянс, однако отметил, что партнеры по нему должны выполнять свои финансовые обязательства. По его словам, после «сильных и откровенных дискуссий», они уже начали это делать.

«Мы ожидаем, что наши партнеры, будь то в НАТО, на Ближнем Востоке или в Тихоокеанском регионе, будут принимать непосредственное и значимое участие в стратегических и военных операциях, а также будут участвовать финансово», — сказал американский президент.