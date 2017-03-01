В Конгресс-парке гостиницы «Украина» в Москве во вторник в рамках международной информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!» состоялся вечер памяти «Бессмертие памяти», посвященный 25-й годовщине Ходжалинского геноцида.

В вечере памяти, организованном Фондом Гейдара Алиева, посольством Азербайджана в России, Азербайджанским молодежным объединением России и Всероссийским Азербайджанским Конгрессом, приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

В фойе Конгресс-парка были представлены литература, буклеты, повествующие об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, ходжалинской трагедии, развернута выставка «25 ходжалинских судеб». На стендах в холле были вывешены истории людей, переживших ужасы Ходжалы. Буклет «25 ходжалинских судеб» издан по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в рамках международной информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!».

На больших экранах, установленных в фойе Конгресс-парка, демонстрировались видеоматериалы, рассказывающие о ходжалинской трагедии.

В рамках вечера состоялась презентация книги жительницы Ходжалы Дурданы Агаевой «8 дней в армянском плену. Воспоминания ходжалинской девушки». Книга повествует о трагической судьбе 20-летней азербайджанской девушки, пережившей геноцид в Ходжалы и оказавшейся в плену у армян. Присутствующая на вечере памяти автор книги Дурдана Агаева рассказала о пережитых ею ужасах в армянском плену, чудовищных пытках, которым она подверглась, своей жизни после трагических событий в Ходжалы и страшном отпечатке, оставленном ими в судьбе и памяти.

Участвующие в вечере памяти студенты Московской государственной художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова в режиме онлайн рисовали картины на темы Ходжалы, войны, мира, справедливости.

Официальная часть вечера «Бессмертие памяти» началась с минуты молчания в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

Выступившая на мероприятии вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поблагодарила всех, кто пришел почтить память жертв ходжалинской трагедии. «В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования захватили мирно спящий азербайджанский город Ходжалы и жестоко уничтожили 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 8 семей были уничтожены полностью, 1275 человек взяты в плен. Говорят, время лечит, а память стирает горькие минуты. Но нашу боль время не способно излечить. Жертвы Ходжалы навсегда останутся в нашей памяти», — сказала Лейла Алиева.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева подчеркнула, что прошло 25 лет со дня той страшной трагедии. Дети, которые остались живыми в Ходжалы, выросли и уже сами стали родителями, но они до сих пор не могут вернуться в свои дома, на свои родные земли. Это больно и несправедливо. Очень важно, чтобы мировое сообщество дало правовую оценку этой трагедии, а виновники понесли наказание.

«Вот уже почти 30 лет длится армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, в результате которого 20 процентов наших земель оккупированы, в стране около 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Азербайджан – это мирная страна, которая всегда славилась своей толерантностью. В нашей стране испокон веков проживают люди различных национальностей, религий и культур, мы имеем добрые отношения с соседними странами. Но сегодня мы готовы проявить жесткость, потому что мы отстаиваем свою территориальную целостность, боремся за свою землю», — заявила Л.Алиева.

Она напомнила, что в 2008 году стартовала международная кампания «Справедливость к Ходжалы!»: «Целью кампании является донесение правдивой информации об этой страшной трагедии до мирового сообщества. В эти дни практически во всех странах мира проходят мероприятия, посвященные ходжалинской трагедии. Мы организуем конференции, семинары, выставки, снимаем фильмы, печатаем книги. На днях состоялись поминальные концерты в Вильнюсе, Берне, Афинах, Лондоне, Париже, прошла выставка в Берлине, а в Боснии и Герцеговине состоялась международная конференция, посвященная памяти жертв Ходжалы. Недавно в США состоялась презентация фильма «Бесконечный коридор», рассказывающего о всех ужасах, которые происходили в Ходжалы. Этот фильм был снят людьми, которые не имеют отношения к обеим сторонам конфликта, людьми с большими человеческими ценностями», — сказала Лейла Алиева.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева отметила, что Азербайджан и Россию связывают долгие годы дружбы и добрососедства. «Я еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы сегодня здесь поддерживаете нас и разделяете с нами нашу боль. Мы не остановимся на достигнутом и будем делать все для того, чтобы мир узнал об этой страшной трагедии. Потому что такое не может никогда больше повториться ни в одной стране мира», — заявила Л.Алиева.

Лейла Алиева рассказала, что кампанию «Справедливость к Ходжалы!» поддерживают десятки государств. «Парламенты Мексики, Колумбии, Перу, Пакистана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Румынии, Чехии, Иордании, Судана, Панамы, Гондураса, Индонезии, законодательные органы более 20 штатов США, а также Организация исламского сотрудничества признали факт геноцида в Ходжалы. Недавно Национальная ассамблея Джибути и парламент Шотландии приняли резолюции, осуждающие Ходжалинский геноцид», — сообщила Лейла Алиева.

Также она поведала о буклетах, в которых содержатся истории 25 жителей Ходжалы, оставшихся в живых, и книге Дурданы Агаевой «8 дней в армянском плену»: «Эту книгу невозможно читать без содрогания. Она рассказывает о всех ужасах и пытках, которые испытывала эта бедная девушка. Она сама сказала, что 8 дней длились как 800 лет», — отметила вице-президент Фонда Гейдара Алиева, пригласив всех желающих поддержать кампанию посредством сайта www.justiceforkhojaly.org.

«Несмотря ни на что, дух азербайджанского народа не был сломлен, и сегодня Азербайджан – это сильная, независимая и развивающаяся страна. Жертвы Ходжалы живут – в наших мыслях, наших поступках и наших сердцах. Мы верим, что в скором времени справедливость восторжествует, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена, а все жители, внутренние переселенцы вернутся на свои родные земли, в свои дома», — заключила Лейла Алиева.

В своем выступлении посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу отметил, что международная общественность и организации остались лишь сторонними наблюдателями и предпочли молча наблюдать за тем, как в далеком Азербайджане были растоптаны все высокие идеалы и принципы, на страже которых они призваны стоять. «Авторы» этой беспощадной ночи не понесли заслуженного наказания. «Как посол своей страны, как деятель культуры, как человек, умудренный жизненным опытом, хочу выразить особую благодарность Лейле Алиевой за то, что она инициировала процесс международного признания трагедии в Ходжалы актом преступления против человечности. Далеко не случайно, что ключевым словом этой кампании стало слово «справедливость». Уверен, что добиться торжества справедливости по отношению к Ходжалы – это не только наш долг перед памятью его жертв, но и обязанность всех людей, ответственных за будущее своих народов и мира в целом», — сказала посол.

По словам председателя Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонида Слуцкого, то, что произошло в Ходжалы, должно получить справедливую оценку. «Участники этих событий должны быть осуждены не через 100 лет, а в наши дни, при жизни нашего поколения. Мы не имеем права оставлять нашим внукам и даже детям решение таких кровоточащих конфликтов как нагорно-карабахский», — сказал депутат.

Депутат Государственной Думы, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан Дмитрий Савельев заявил, что в тот день в людях, совершивших преступление в Ходжалы, проснулось звериное начало. «Их больше нельзя называть людьми. В этих нелюдях совершенно отсутствовали сострадание и боль, ведь погибли не только взрослые, боеспособные мужчины, но и старики, и женщины, и дети. Это чудовищное злодеяние не только против Азербайджана, но и против всего человечества», — сказал российский депутат.

Он подчеркнул, что этому преступлению должна быть дана оценка на государственном уровне и в России, и во всем мире. «В том числе дать оценку должен и наш парламент. Об этом нужно говорить во весь голос, так как если мы будем молчать, подобного рода злодеяния повторятся в других точках земного шара и жертв будет намного больше. Именно поэтому мы каждый год вспоминаем невинно убиенных мужчин, женщин, детей и стариков. Каждый, кто носит эту боль в сердце, имеет право называться человеком», — подчеркнул Д.Савельев.

Затем состоялась концертная программа с участием Московского камерного оркестра «Musica Viva» под руководством Народного артиста России Александра Рудина.

В вечере памяти приняли участие представители российской общественности, послы многих стран, аккредитованные в Москве, известные политики.