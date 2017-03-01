В феврале армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 1266 раз.

Согласно результатам мониторинга, проведенного АПА на основе подтвержденных Министерством обороны Азербайджана данных, армянские вооруженные подразделения с использованием крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, 60, 82 и 120-мм минометов, 122-мм гаубиц, снайперских винтовок, а также пушки Д-44 нарушали режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

В феврале текущего года армяне подвергали обстрелу позиции ВС Азербайджана в Газахском, Тертерском, Товузском, Агдамском, Физулинском, Джабраилском, Геранбойском, Гядабейском, Ходжавендском, и Гейгельском районах.

В прошлом месяце с целью широкомасштабной провокации по всей линии фронта ВС Армении попытались проникнуть на наши позиции. В соответствии с оперативной обстановкой в результате предпринятых неотложных ответных мер, точными выстрелами ВС Азербайджана были уничтожены разведывательно-диверсионная группа врага, различные инженерные устройства, огневые точки, принадлежащие врагу военная транспортная техника вместе с личным составом. Понесший потери враг вынужден был отступить.

Во время пресечения нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении погиб военнослужащий сверхсрочник, младший сержант Гафаров Фуад Фархад оглу, в результате артиллерийского обстрела наших позиций ВС Армении погиб военнослужащий ВС Азербайджана, солдат Халилов Ханоглан Интизам оглу. Военнослужащие Абдуллаев Агшин Исмаил оглу, Назаров Шахлар Яшар оглу, Гашимли Турал Абдул оглу, Гадимов Зульфи Рагим оглу и Джафаров Закир Назим оглу погибли во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении по всей линии фронта.

Подразделениями Вооруженных Сил Азербайджана был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Армении, пытавшийся осуществить полеты разведывательного характера над позициями наших Вооруженных Сил в направлении села Талыш.