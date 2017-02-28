Популярный азербайджанский исполнитель Самир Багиров принял участие на российском шоу «Пусть говорят», ведущим которого является Андрей Малахов, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на официальный сайт Первого канала.

В этот раз выпуск передачи был посвящен известной российской певице Марине Хлебниковой, с которой Багиров принимал вместе участие в 1991 году в конкурсе «Ялта», где оба исполнителя заняли второе место.

«Часто приезжаю в Москву и каждый раз мы видимся с Мариной. Я же продолжаю свою деятельность в Баку», — сказал Багиров. Хлебникова отметила, что Багиров — единственный поддерживающий ее друг.

