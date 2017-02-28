От имени Президента Пакистана во вторник был дан ужин в честь руководителей делегаций, принимающих участие в 13-м Саммите Организации экономического сотрудничества.
На ужине присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
От имени Президента Пакистана во вторник был дан ужин в честь руководителей делегаций, принимающих участие в 13-м Саммите Организации экономического сотрудничества.
На ужине присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Дата: 2017/02/28 23:34
Раздел: Азербайджан, Мир
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