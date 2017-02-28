В Исламабаде во вторник состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На встрече было выражено удовлетворение динамичным развитием дружественных и братских связей между странами, отмечено, что двусторонние отношения развиваются в ряде сфер, в том числе в области внешней торговли.

Говорилось о проектах, реализуемых в энергетическом секторе, было подчеркнуто значение их успешного продолжения.

Отмечена важность обеспечения более активной роли бизнесменов и компаний в развитии экономических связей, расширения сотрудничества в банковской сфере.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.