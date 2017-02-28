Три человека были наказаны за снос памятника Микаилу Мушвигу, сообщил Trend во вторник глава пресс-службы ОАО «Азеравтойол» Анар Наджафли.

Наджафли сообщил, что прораб ООО «Дорожная эксплуатация специального назначения №8» Рагимов Рамиз Тапдыг Оглу во время выполнения реконструкционных работ на пересечении проспектов Иншаатчылар и Наримана Нариманова, не уведомив руководство ОАО «Азеравтойол» и директора ООО, в котором он работает, дал поручение о сносе памятника Микаилу Мушвигу. В связи с этим Рамиз Рагимов был освобожден от занимаемой должности и уволен с работы.

Также было выявлено, что главный инженер Гусейнов Юрис Халаф оглу и директор Ширинов Алихейбат Балакиши оглу ООО «Дорожная эксплуатация специального назначения №8» не обеспечили достаточный контроль над ходом работ, предусмотренных в проекте. В связи с этим директору ООО было сделано предупреждение, а главному инженеру был сделан выговор.

ОАО «Азеравтойол» извиняется за возникшее беспокойство в связи с несвоевременным информированием СМИ и общественности о сносе памятника выдающемуся поэту Микаилу Мушвигу.