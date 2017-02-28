В Нижнем Новгороде состоялось траурное мероприятие по случаю 25-й годовщины Ходжалинского геноцида. Организаторами мероприятия выступили Нижегородское региональное отделение Всероссийского Азербайджанского Конгресса (НРО ВАК) и Представительство Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР) в Нижнем Новгороде.

Как передает АПА, собравшиеся в Большом конференц-зале Центра международной торговли Нижнего Новгорода ознакомились с мини-выставкой литературы и мультимедийной продукции касательно армяно-азербайджанского конфликта и международной кампании «Справедливость Ходжалам», журналами «АМОР», «Баку», «ИРС-Наследие», изданиями Фонда Гейдара Алиева. Память жертв Ходжалы была почтена минутой молчания.

Открывая мероприятие, исполнительный директор НРО ВАК, координатор АМОР в Нижнем Новгороде Роман Агаев отметил, что 26 февраля в Азербайджане отмечают День Ходжалинского геноцида и общенационального траура. «Азербайджанцы всего мира проводят траурные мероприятия в память о мирных жителях азербайджанского города Ходжалы, массовое убийство которых армянскими вооруженными формированиями сопровождалось многочисленными зверствами и неописуемой жестокостью. Вопреки всем правилам ведения войны и нормам человечности, была учинена кровавая расправа над гражданским населением. В результате было убито 613 человек: из них 63 ребенка, 106 женщин, 70 пожилых. 8 семей были уничтожены полностью. 25 детей потеряли обоих родителей. 130 детей потеряли одного родителя. Ранено 487 человек, из них 76 детей. 1275 прошли через ужасы армянского плена, 150 человек пропало без вести. Геноцид азербайджанцев в Ходжалы стал самой кровавой трагедией Карабахской войны, развязанной в результате агрессии Армении против Азербайджана», — сказал он.

По его словам, с целью повсеместного признания Ходжалинского геноцида мировым сообществом 8 мая 2008 года председателем Азербайджанского молодежного объединения России (АМОР), вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой была инициирована Международная информационная кампания «Справедливость Ходжалам», которая сыграла и продолжает играть важнейшую роль в информировании мировой общественности о Ходжалинском геноциде.

Вниманию собравшихся были представлены документальные фильмы Фонда Гейдара Алиева и телекомпании СВС «Правда о Ходжалы», интервью очевидца событий – военного летчика Леонида Кравца информационному агентству «АЗЕРТАДЖ», ролик с соболезнованиями отдельных представителей армянской интеллигенции азербайджанскому народу в связи 25-летием геноцида в Ходжалы.

Также было продемонстрировано видеообращение вице-президента Фонда Гейдара Алиева, председателя АМОР Лейлы Алиевой о международной кампании «Справедливость Ходжалы», после чего глава представительства АМОР в Нижнем Новгороде Оксана Велиева выступила с докладом о целях и задачах кампании, ее результатах и значении, сопровождая его подробной презентацией.

Историк-кавказовед, политический аналитик, кандидат исторических наук Олег Кузнецов отметил, что в конце 80-х — начале 90-х годов прошлого века Азербайджан столкнулся с хорошо организованной, вооруженной и подконтрольной ЦРУ США террористической группировкой, состоящей из армян, которые убивали турецких дипломатов в Европе, совершили теракт в Москве в январе 1977 года. «По сути, Азербайджан столкнулся с международным терроризмом в лице АСАЛА и других армянских террористических организаций, которые целенаправленно действовали против СССР, а после его развала совершали зверства на территории Азербайджана. С такой же проблемой столкнулась и свое время и Россия в Чечне, а сейчас продолжение этого мы можем наблюдать в лице ИГИЛ в Сирии. Поэтому уничтожение сепаратистского режима в Нагорном Карабахе станет отправной точкой реальной борьбы с международным терроризмом в целом», — выразил убежденность О.Кузнецов.

Профессор Нижегородского государственного технического университета, доктор истории, академик Международной академии наук Ян Шварц подчеркнул, что зверства в Ходжалы совершены армянскими фашистами, и в России, которая ведет борьбу с международным терроризмом в Сирии, должны смело говорить об этом и не отмалчиваться.

Свои соболезнования азербайджанскому народу выразили также директор Нижегородского филиала Московского государственного университета путей сообщения Андрей Хомов, известный писатель, публицист, бывший сотрудник МВД Азербайджана Валерий Татаринцев, председатель Нижегородской областной организации «Российский союз ветеранов», служивший на военном аэродроме в Кюрдамирском районе Азербайджана генерал-майор в отставке Геннадий Соколов и др.

В заключении председатель НРО ВАК Азад Самедов, выразив благодарность участникам и гостям мероприятия, отметил, что справедливость окончательно восторжествует тогда, когда Ходжалинская резня будет признана актом геноцида всем мировым сообществом, а все виновные в этом не имеющем срока давности чудовищном преступлении будут наказаны и привечены за свои злодеяния к международному трибуналу по Ходжалы.