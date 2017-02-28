Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) специально заменила самолет на рейсе Баку — Нахчыван на более вместительный, чтобы все родные и близкие азербайджанского военнослужащего Турала Хашымлы, погибшего во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении, смогли проводить его в последний путь, сказал Trend во вторник глава пресс-службы AZAL Паша Кесамански.

Он отметил, что распространенная некоторыми СМИ информация о том, что авиакомпания AZAL якобы предоставила всего пять мест для родственников военнослужащего, тело которого транспортировали из Баку в Нахчыван для похорон, не соответствует действительности.

«Наоборот, зная о том, что этим рейсом полетят многочисленные родные и близкие шехида Турала Хашымлы, мы заменили самолет Embraer, выполнявший рейс, на более вместительный Airbus A320. Он вместил всех желавших проводить павшего воина в последний путь», — сказал Кесамански.

Он добавил, что самолет вылетел с небольшой задержкой, что было связано с сильным туманом в Нахчыване.