Дом-музей Л. и М.Ростроповичей посетил известный историк моды, искусствовед, коллекционер, театральный художник, автор книг и статей по данной тематике, лектор, телеведущий, почётный член Российской академии художеств Александр Васильев. Вместе с ним прибыли группа его Выездной школы, а также Игорь Оболенский – известный писатель, журналист и телеведущий.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Доме-музее Л.и М.Ростроповичей, директор, заслуженный работник культуры Шейла Гейдарова ознакомила гостей с экспозицией музея, рассказав о жизненном и творческом пути М.Ростроповича, о его бакинских визитах в музей. Она также поделилась воспоминаниями, связанными с маэстро и Галиной Павловной Вишневской.

Директор музея особо отметила, что 2017 год для Ростроповичей юбилейный, так как в этом году отмечается 90-летие со дня рождения Мстислава Ростроповича и 125-летие Леопольда Ростроповича.

С большим интересом гости музея посмотрели документальный фильм режиссера Азера Алиева «Bizdə hər şey var» о маэстро и Баку. Особый интерес вызвал созданный на основе подлинных материалов из фонда музея слайд-шоу, посвященный отцу и сыну Ростроповичам, а также бакинским страницам их жизни.

А.Васильев был лично знаком с М.Ростроповичем и Г.Вишневской, о чем рассказал директору музея.

В заключение А.Васильев, поблагодарив директора Шейлу Гейдарову за теплый прием, оставил запись в Книге отзывов, говоря по–азербайджански: «Möhtəşəm», «Möhtəşəm».