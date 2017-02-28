В Исламабаде во вторник состоялась встреча один на один Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Пакистана Мамнуна Хусейна.

На встрече, прошедшей в радушной обстановке, с удовлетворением говорилось о визите Президента Пакистана Мамнуна Хусейна в Азербайджан в 2015 году. Президент Пакистана отметил, что покинул Азербайджан с приятными впечатлениями от этого визита.

Было подчеркнуто, что политические связи между двумя странами находятся на высоком уровне, Азербайджан и Пакистан проявляют решительность в поддержке справедливой позиции друг друга в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом и Кашмирской проблемой.

В ходе беседы были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества.

Затем встреча была продолжена в расширенном составе.