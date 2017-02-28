28 февраля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Мохаммадом Навазом Шарифом один на один.

Как сообщает специальный корреспондент АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев поблагодарил премьер-министра Мохаммада Наваза Шарифа за высокое гостеприимство. Говорилось об успешном визите Мохаммада Наваза Шарифа в Баку.

На встрече был отмечен высокий уровень дружественных и братских связей между нашими странами. Состоялось обсуждение политических связей между Азербайджаном и Пакистаном, было подчеркнуто значение взаимной поддержки в рамках международных организаций. Было вновь отмечено, что наши страны оказывают друг другу взаимную поддержку и демонстрируют решительную позицию в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом и Кашмирской проблемой.

На встрече были обсуждены конкретные проекты в области обороны и оборонной промышленности. Было достигнуто соглашение об импорте Азербайджаном продукции развитого военно-промышленного комплекса Пакистана. Кроме того, была подчеркнута важность увеличения торгового оборота между нашими странами, отмечено, что в феврале около 20 азербайджанских компаний побывали в Пакистане с экспортной миссией, целью которой был рост экспорта Азербайджана в Пакистан.

В ходе беседы состоялось обсуждение вопросов сотрудничества в области энергетики, было подчеркнуто, что подписываемое сегодня между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Пакистан Соглашение о сотрудничестве в энергетическом секторе является успешным шагом в этой области.

На встрече обсуждались связи в гуманитарной и культурной сферах. Президент Ильхам Алиев выразил признательность премьер-министру Мохаммаду Навазу Шарифу за прекрасную организацию Саммита Организации экономического сотрудничества.

Затем встреча была продолжена с участием делегаций в расширенном составе.

Далее было подписано Соглашение между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Пакистан о сотрудничестве в энергетической сфере.