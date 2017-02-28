Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили сообщил, что Министерство юстиции страны официально зарегистрировало его партию «Рух новых сил» (рух с украинского — движение). Об этом во вторник, 28 февраля, он сообщил на своей странице в Facebook.

«Эта, казалось бы, мелочь делает наше движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны», — написал Саакашвили. По его словам, во многих городах уже есть представительства созданной им партии, и с каждым днем число ее членов увеличивается.