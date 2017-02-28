Генеральная прокуратура сделала предупреждение руководству медиа структуры.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в результате расследования Генеральной прокуратуры было установлено, что на новостном интернет-портале «Azərbaycan 24», а также на канале «Youtube» принадлежащему этому порталу были размещены видео, на которых были запечатлены тела наших военнослужащих героически погибших во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении по всей линии фронта в ночь с 24 на 25 февраля и другая информация.

В связи с этим, главный редактор новостного портала Эльгюн Ибрагимов был приглашен в Генеральную прокуратуру, где от него в соответствии с требованиями закона «О прокуратуре», было потребовано прекратить распространять информацию, составляющую военную тайну и служащую интересам врага, и было вынесено официальное предупреждение, что при обнародовании такого рода информации в будущем, в его отношении будут предприняты более серьезные предусмотренные законодательством меры.