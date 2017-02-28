Турецкая армия, которая участвует в операции «Щит Евфрата» на севере Сирии, создала временную военную базу в городе Эль-Баб, освобожденном от боевиков террористической группировки «Исламское государство».

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщает во вторник газета Hurriyet со ссылкой на военный источник.

Отмечается, что база расположена в стратегически важном месте на одном из холмов в Эль-Бабе. Военный объект предполагается использовать как место для дислокации и мелкого ремонта турецкой бронетехники, сообщил источник газеты.