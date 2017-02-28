Солдат азербайджанской армии Хашымлы Турал Абдул оглу, погибший во время пресечения попытки широкомасштабной провокации ВС Армении, сегодня был похоронен.

Как сообщает АПА, шехид был похоронен в родном городе Ордубад.

На церемонии похорон присутствовали представители Минобороны, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, исполнительной власти района, правоохранительных органов, коллективы управлений и организаций, тысячи жителей, солдаты и офицеры воинской части, в которой служил Т.Хашымлы.

Флаг Азербайджана, в который был завернут его гроб передали отцу шехида.