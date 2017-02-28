В Азербайджане пенсионный возраст женщин и мужчин будет доведен до 65 лет.
Как сообщает Report, вопрос отразился в проекте изменений в закон «О трудовой пенсии».
Проект состоит из 98 изменений.
Согласно проекту, до 2021 года пенсионный возраст для мужчин ежегодно будет увеличиваться на 6 месяцев. А для женщин пенсионный возраст ежегодно будет увеличиваться на 6 месяцев до 2027 года. Этим пенсионный возраст женщин и мужчин будет доведен до 65 лет.
В случае принятия законопроекта, он вступит в силу 1 июля 2017 года.
Проект вынесут на обсуждение весенней сессии Милли Меджлиса.