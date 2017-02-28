«Азербайджан и Молдова столкнулись со схожими проблемами – нарушением территориальной целостности».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов на встрече с заместителем министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Лилианом Дарием.

Он проинформировал своего коллегу из Молдовы о тяжелых последствиях армяно-азербайджанского конфликта и мирных переговорах. Х.Халафов отметил, что нет никаких сомнений в том, что оккупированные Арменией земли Азербайджана будут освобождены, более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев вернутся в собственные дома.

Подчеркнув, что правительство Армении совершает политические манипуляции и нарушает процесс переговоров, Х.Халафов отметил, что армянские вооруженные силы периодически осуществляют провокации в прифронтовой зоне и на линии соприкосновения, обостряя ситуацию наносят удар по мирному процессу».