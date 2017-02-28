Во второй половине дня продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего начальника главного управления и начальников управлений упраздненного МНБ Субахира Гурбанова, Теймура Гулиева, Натаван Мирватовой, высокопоставленных лиц этой структуры Физули Алиева, Заура Мамедова, Натига Алиева, Фархада Атаева, Анара Ширалиева, Эшгина Алиева, Эльшада Азизова.

Как сообщает АПА, на процессе, проходящим в суде Сабунчинского района, под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова было объявлено решение суда по ходатайству, поданному адвокатами С.Гурбанова. Суд не удовлетворил ходатайство. Затем было объявлено о начале следствия.

Государственный обвинитель объявил часть обвинительного акта, касающегося С.Гурбанова. С.Гурбанов не признал себя виновным.

Процесс будет продолжен 2 марта.