Семь из двух десятков знаменитых плавающих свиней на Багамах нашли мертвыми. Как сообщает Лента.ру со ссылкой на The Independent, по некоторым данным, животные погибли после того, как туристы напоили их ромом и пивом.

Как рассказал один из хозяев свиней Вейд Никсон (Wayde Nixon), им дали неподходящую еду. По его словам, за 30 лет не было ни единого подобного случая, а теперь придется следить за действиями туристов. «Сейчас на остров приплывает огромное число людей, привозящих еду, делающих что угодно. Есть те, которые дают свиньям пиво, ром, катаются на них», — отметил он.

В то же время точная причина гибели свиней неизвестна. Президент общества защиты животных Багамских островов отмечает, что вряд ли кто-то хотел специально отравить свиней, они также могли сами случайно съесть что-то вредное.

Однако из-за произошедшего власти запретили туристам кормить этих животных. Как заявил министр сельского хозяйства и морских ресурсов страны В. Альфред Грей (V Alfred Gray), теперь «люди смогут фотографировать свиней и смотреть, как они плавают, (…) но не смогут их кормить».

Свиньи живут на небольшом необитаемом острове Биг-Мейджор-Кей в районе Эксума. Среди туристов он больше известен как остров Свиней, а облюбованный животными пляж называют Пиг-Бич. Путешественники добираются туда, чтобы не только посмотреть, но поплавать со свиньями.

История появления этих животных на Биг-Мейджор-Кей точно неизвестна. По одной из версий, их завезли туда и оставили моряки. Они собирались вернуться и съесть свиней, однако этого не произошло. Согласно другому предположению, парнокопытные выжили в кораблекрушении и смогли самостоятельно доплыть до берега. Кроме того, некоторые считают, что их специально завезли на остров для привлечения туристов.

Свиньи не обладают врожденным умением плавать, однако хорошо обучаются.

