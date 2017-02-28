«Лить воду на армянскую мельницу, поддаваться вражеской провокации, помогать ему добиваться своей цели. По другому оценивать действия некоторых СМИ и пользователей соцсетей невозможно».

Об этом АПА заявил депутат Милли Меджлиса, председатель Совета прессы Афлатун Амашов, комментируя обращение, которое Совет распространил в знак протеста в связи с тем, что некоторые сайты страны публикуют распространенное армянами видео, где запечатлены наши погибшие солдаты.

А.Амашов отметил, что очередная провокация армян на линии фронта в ночь с 24 на 25 февраля повлияла и на СМИ: «Наши наблюдения дают основания говорить, что появились в некотором роде сезонные СМИ, которые будто созданы для периода напряженности. Не понятно, что хотели сделать некоторые медиа-ресурсы. Нашлись и те, кто называет себя медиа-органами, действовали второпях, для того, чтобы набрать популярность в какой-либо форме. Распространив на своих ресурсах видеокадры из армянских СМИ, на которых якобы запечатлены тела азербайджанских военнослужащих, в первую очередь продемонстрировали свой непрофессионализм».

А.Амашов сказал, что медиа во время войны, в трудных период должны поднимать боевой дух общества.

Председатель Совета прессы еще раз призвал журналистов относиться к вопросу деликатно: «У нас на руках имеются конкретные материалы занимающихся такой нерадивой деятельностью СМИ. В связи с ними направлены обращения в соответствующие структуры. Вопрос будет серьезно расследован. Медиа-органы, которые не имея никаких доказательств и оснований распространяли информацию о том, что якобы прифронтовые села опустошаются, а также представители СМИ утверждавшие что мы освободили какое-либо село от врагов будут привлечены к ответственности. Пусть никто в этом не сомневается».