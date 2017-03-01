Обозреватель Юлиан Ханс рассказал, почему Россия из-за ситуации в Украине проиграет мировую гонку вооружений, передает «УСН-1492.news».

Ханс отметил, что даже во времена холодной войны никто так не угрожал применением ядерного оружия, как это делают мировые лидеры сегодня.

Россия первой начала запугивать мир ядерным оружием, и теперь такие действия приносят ей только неприятности.

Ханс подчеркнул, что все дело в фильме 2015 года российского производства, который показал, как Путин осуществил аннексию Крыма и послал сильный «сигнал всему миру, предположив приведение в боевую готовность ядерного оружия, не исключая его применение» в Украине.

Позже Дмитрий Киселев, известный пропагандист в РФ, заявлял, как сильно ядерное оружие в России и как оно способно уничтожить США. Впоследствии Кремль отправил в Калининградскую область ракетные комплексы «Искандер».

Однако сейчас в экономическом плане Россия значительно слабее других государств, а значит оказывать сильное давление в политической ситуации она не в состоянии. Именно поэтому сейчас в России активно осуществляют информационную войну, а ядерное оружие используют только как страховку.