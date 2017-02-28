Российский финансист и блогер Слава Рабинович отметил, что заявление президента РФ Владимира Путина о том, что «инфляция была рекордно низкой и продолжает снижаться», противоречит фактическим данным, что может привести к неожиданному для власти социальному взрыву, передает журнал «Публичные люди».

В частности, Путин заявил, что в прошлом году в России удалось добиться «рекордно низких темпов инфляции – 5,4%», что лучше прогнозного уровня, а в феврале показатель инфляции «пробил психологическую отметку в 5%», составив 4,72%.

«Как Путин любит цифры!!! Мы это видим уже 17 лет. «Десятидолларовые шлюхи», – сообщил тогда глава государства о вдовах только что погибших подводников «Курска», например… Только цены на гречку и горох с фасолью выросли соответственно на 21% и 14,7%. Сливочное масло стало дороже на 20%, сыры – на 10,3%, молоко питьевое стерилизованное – на 9,5%, творог – на 7,8%, сметана – на 7,2%», – перечислил Рабинович.

Он добавил, что цены на обувь и одежду увеличились в диапазоне от 10,4% до 14,1%, зубная паста подорожала на 11,5%, а туалетное мыло – почти на 10%!

«Содержание и ремонт жилья подорожали на 6,4–8%, электроэнергия – на 7,7–8,4%, горячее и холодное водоснабжение – почти на 6%. Удостоверение завещания в нотариальной конторе подорожало на 19,1%. Настойка пустырника подорожала более чем на 20%, корвалол – на 17,4%, поливитамины – на 14,6%. А Путин может продолжать жить в своем выдуманном мирке резиденции Ново-Огарево и бункера в горе Ямантау. Пока его не расстреляют, как Чаушеску. У которого накануне ареста тоже был похожий рейтинг. И похожая картинка мира», – подытожил блогер.