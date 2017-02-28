Новым президентом Конгресса азербайджанцев Европы (КАЕ) избран Сахиль Гасымов, сообщает пресс-служба Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.
В Амстердаме прошел V съезд КАЕ.
«Президентом КАЕ на съезде избран председатель Конгресса азербайджанцев Бенилюкса Сахиль Гасымов, первым вице-президентом организации стал предприниматель Физули Мамедов», — говорится в сообщении.
Экс-президент КАЕ Самира Пальтцер-Исмайлова избрана почетным президентом организации.
Председатель Госкомитета по работе с диаспорой Назим Ибрагимов, в свою очередь, подчеркнул, что руководство Азербайджана придает важное значение консолидации азербайджанских диаспорских организаций.