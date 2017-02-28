Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана утвердило правила расчета и выплаты надбавок к заработной плате и премий врачам медучреждений в Мингячевире и Евлахском районе, переданных в ведение агентства в рамках пилотного проекта, сообщили во вторник в агентстве.

Сообщается, что с февраля зарплата врачей, работающих в системе обязательного медстрахования, состоит из базовой и премиальной частей и базовая часть зарплаты повышена.

Зарплата врачей, работающих в родильном и хирургическом отделениях и в отделении эндоскопии, повысилась на 540 манатов (была 228 манатов) и составляет 768 манатов, в отделении педиатрии, детском неврологическом санатории, физиотерапевтическом, терапевтическом, туберкулезном, поликлиническом отделениях, отделениях инфекционных болезней, гемодиализа — на 240 манатов. Зарплата врачей, работающих на станции скорой помощи, повысилась на 200 манатотв, в радиологическом отделении – на 740 манатов, а зарплата врачей Центра здоровья семьи – на 360 манатов.

На 15 процентов от надбавок будет увеличена зарплата и завотделениями.

Что касается премиальной части, то она зависит от того, какое количество пациентов выше ежедневной нормы примет врач.

За исключением терапевтов, ежедневный нормативный минимум для врачей других специальностей должен быть 10 пациентов, верхний норматив не должен быть больше 20 пациентов.

Врачам будет выплачиваться премия в размере 15 процентов от тарифа, утвержденного для соответствующей медицинской услуги указом Президента Азербайджана № 1181 от 28 декабря 2016 года.

Ежедневный нормативный минимум для терапевтов — 12 пациентов. Верхний норматив не должен превышать 20 пациентов и будет поощряться премией в размере 15 процентов от утвержденного тарифа.

Месячный норматив для врачей хирургического и гинекологического отделений с учетом операций — 10 пациентов, включая физиологические роды.

Врачам будут выплачиваться премии в размере 20 процентов от суммы, рассчитанной после вычета административных расходов (использованные во время операции медпрепараты, лекарственные средства и коммунальные расходы), утвержденных для медицинской услуги.

Цена на операцию по извлечению инородного тела из желудка составляет 500 манатов без НДС. С учетом НДС агенство оплачивает 590 манатов медучреждению, где была проведена операция.

Премия врачу, который провел эту операцию, будет рассчитываться следующим образом: за использование медпрепаратов высчитывают примерно 30 процентов от 590 манатов, 20 процентов от оставшихся 413 манатов составит 82,60 маната.

Месячный норматив для врача реанимационного отделения – применение наркоза 10 пациентам.

За каждую анестезию (исключая местную анестезию) врачу будет выдаваться премия в размере 10 манатов.

Для врачей, работающих акушерками-гинекологами, норматив не применяется.

В случае, если медицинская услуга оказана незастрахованным лицам, врач будет получать премию в размере 15 процентов от тарифа, утвержденного для этой медицинской услуги.

Через два месяца госагентство проанализирует выполнение нормативов врачами.

Врачи, не выполнившие нормативы, будут получать только зарплату, регулируемую нормативно-правовыми актами, то есть им не будут выплачиваться надбавки, предусмотренные системой обязательного медстрахования.