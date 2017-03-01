В Коми задержан один из лидеров российского криминального мира Юрий Пичугин, известный как Пичуга. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

Также задержаны семь участников возглавляемой Пичугиным организованной преступной группировки. В отношении лидера ОПГ и его сообщников возбуждено уголовное дело. Задержанные подозреваются в создании преступной организации, участии в ней, а также незаконных приобретении, передаче, перевозке и хранении огнестрельного оружия, его составных частей и боеприпасов. Наряду с «Пичугой» арестованы и его телохранители, в числе которых азербайджанец Огтай Эфендиев, который присоединился к авторитету около 4 лет назад. Он чемпион мира по тайскому боксу, рукопашному бою и самбо. Решением суда г. Сыктывкара Эфендиев взят под арест на срок 2 месяца.