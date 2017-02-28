Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник обратился к участникам V съезда Конгресса азербайджанцев Европы.

Информацию об этом распространил официальный сайт главы государства.

В обращении говорится:

«Уважаемые делегаты съезда! Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с началом работы очередного высшего собрания Конгресса азербайджанцев Европы.

Достойно одобрения то, что Конгресс, учрежденный в 2004 году, вел последовательную работу по организационному становлению наших соотечественников, проживающих в европейских странах, и координации деятельности диаспорских структур, достиг успехов в выполнении поставленных задач.

В годы независимости у Азербайджана сформировались отношения тесного сотрудничества с европейскими государствами в политической, экономической и гуманитарной сферах. Благоприятное географическое положение, природные ресурсы нашей страны, богатая культура нашего народа занимают важное место в развитии всесторонних связей с государствами континента. Азербайджан, являющийся инициатором и одним из главных исполнителей таких гигантских транснациональных проектов, как «Южный газовый коридор», именуемый «Контрактом XXI века», и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, играет исключительную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, создании транспортной инфраструктуры Восток-Запад, соединяющей Азию с Европой. Наша страна также вносит весомый вклад в поощрение межкультурного диалога, мультикультурализма и толерантности, решение глобальных гуманитарных проблем, добавляет новые оттенки в современную европейскую культуру и систему ценностей.

В настоящее время достижение справедливого урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе норм международного права является стоящей перед нами важнейшей общенациональной задачей. В эти дни в связи с двадцать пятой годовщиной Ходжалинского геноцида, совершенного армянскими оккупантами, мы еще раз с глубоким уважением чтим память жертв трагедии. Те, кто в свое время осуществили эту кровавую акцию, преследовали цель сломить азербайджанский народ и заставить его отказаться от борьбы. Однако с уверенностью можно сказать, что враг не сумел добиться желаемого. После возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к политической власти наш народ расправил плечи, опираясь на внутренний потенциал, создал сильное и современное государство. Достойный ответ нашей армии на провокации Армении на линии фронта в апреле минувшего года и освобождение части наших земель наглядно показали, что Азербайджан полностью способен восстановить свою территориальную целостность.

Однако победы в современный период обеспечиваются не только военным путем, но и политико-интеллектуальными средствами. Одними из важных ресурсов, которыми мы обладаем в этой области, являются наши соотечественники, проживающие в зарубежных странах, и созданные ими организации. Поэтому азербайджанская диаспора, в том числе общины в Европе, должны еще больше расширить свою деятельность, усилить координацию работы и связи с аналогичными организациями дружественных стран. Представители диаспоры должны более оперативно и обстоятельно доводить до европейской общественности информацию о нашей стране, правду о нагорно-карабахском конфликте, эффективно использовать новые методы и средства в пропаганде нашей культуры и других направлениях. Уверен, что этот высший форум Конгресса азербайджанцев Европы пройдет в условиях высокой деловитости, выдвинутые предложения и принятые решения послужат повышению работы структуры на качественно более высокий уровень.

Желаю участникам съезда успехов на этом пути, новоизбранному руководящему составу Конгресса – последовательной и продуктивной деятельности», — говорится в обращении главы государства.