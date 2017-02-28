«Президент Азербайджана Ильхам Алиев обеспокоен сносом памятника выдающемуся представителю азербайджанской литературы Микаилу Мушвигу. Глава государства поручил соответствующим органам всесторонне расследовать этот вопрос и наказать виновных».

Об этом в заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов.

А.Гасанов сказал, что за годы президентства Ильхама Алиева десятки исторических и культурных памятников были капитально реконструированы. Кроме того, были воздвигнуты памятники таким выдающимся личностям, как Гара Гараев, Фикрет Амиров, Ниязи, Бюльбюль, Рашид Бехбудов:

«Господин президент считает недопустимым снесение строений исторического значения, памятников культуры без разрешения и согласования с компетентными государственными органами в соответствии с законодательством, и в дальнейшем тех, кто предпримет подобные действия, ждет строгое наказание».

Как сообщал ранее Минвал, вчера работники ОAО «Азерйолсервис» разрушили памятник выдающемуся азербайджанскому поэту Микаилу Мушвигу.