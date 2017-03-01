Лидер ЛДПР Владимир Жириновский убежден, что лучшим принципом государственного устройства России должна стать монархия.

«Монархический режим самый идеальный для России. Другое дело, можно его ограничить, чтобы это была ограниченная монархия. Но сам режим, думаю, монархический, потому что многонациональная и многоконфессиональная страна может быть связана только монархом. Как партия – под лидера образуется партия. Уберите лидера – партии не будет. Так же монарх — под него собирается народ. Так было 500 лет назад, 600 лет и так далее. Другое дело, что монархическая власть может быть выборной, допустим, на 10 лет. И выбрать должны самого умного человека, самого смелого, мужественного, способного, талантливого», — приводит его слова сайт ЛДПР.

Также Жириновский объяснил, почему, по его мнению, России не нужна многопартийность, запутывающая граждан и мешающая развитию страны. Председатель ЛДПР рассказал, что участие в выборах должны принимать три сильные партии со своими избирателями, три равные по степени конкурентности между собой силы, известные каждому избирателю.

«Три партии. Одна всегда будет консервативная – партия власти. Всегда будет левая – социал-демократическая. И в центре – ЛДПР. Нужна трехпартийная система и соответствующее количество мандатов. Это приблизительно по 100-130 мандатов, по 110, по 120. Вот три партии могли бы быть, и они бы выражали три направления. ЛДПР говорит, давайте бедным поможем, чтобы образовался средний класс. Вот разница в подходах. Наш самый конструктивный», — отметил Жириновский.