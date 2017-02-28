Конфликт начался, когда взгляды пьяных приятелей пересеклись и одному из них показалось, что другой зло на него посмотрел.

Кровавое преступление совершено в Баку возле Дома торжеств Monte Karlo в поселке Кешля. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Низаминского района. В понедельник в 07:00 в городскую клиническую больницу номер 3 с двумя ножевыми ранениями в области груди, одно из которых проникающее, был доставлен житель столицы Гахраманов Рахман Рагим оглу, 1990 года рождения. В ходе предварительного расследования было установлено, что к поножовщине причастен Гасанов Бахрам Ильгар оглу, 1993 года рождения. Гасанова оперативники 23-го отделения полиции вскоре задержали.

Выяснилось, что молодые люди всю ночь «принимали на грудь» горячительные напитки в пивной. Напившись вдрызг, приятели, которых было трое, на какое-то время погрузились в молчание.

Конфликт начался, когда взгляды собутыльников, смотревших исподлобья, пересеклись. Гасанову показалось, что Гахраманов косо и зло посмотрел на него. Упрекнув Гахраманова в этом, Гасанов получил грубый ответ. Молодые люди решили продолжить разговор на улице и все трое вышли во двор дома торжеств. Там Гасанов достал из кармана нож и пустил его в ход. Когда Гасанов хотел ударить Гахраманова в третий раз, третий участник инцидента дал ему подножку и таким образом предотвратил возможное убийство. По факту нанесения тяжких телесных повреждений возбуждено уголовное дело.