В Армении начальник полиции избил племянника экс-губернатора.

Как сообщают армянские СМИ, группа полицейских во главе с начальником полиции Гориса Геворком Азизяном избила племянника бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна. Инцидент произошел в рабочем кабинете Азизяна. Избитый Эдмон Хачатрян сын брата Сурика Хачатряна, Сейрана Хачатряна.

По некоторым данным, причиной расправы стали попытки Эдмона Хачатряна ухаживать за девушкой-лейтенантом.

Избитый молодой человек доставлен больницу, где ему оказали первую помощь, после чего отправили домой.