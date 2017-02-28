Король Саудовской Аравии Салман бин Абдул-Азиз аль-Сауд в марте посетит Индонезию с багажом весом 456 тонн, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Jakarta Post.

Ранее сообщалось, что король Саудовской Аравии посетит столицу Индонезии Джакарту и остров Бали в марте в сопровождении 1,5 тысячи человек из своего окружения.

Как пишет издание, 63 тонны багажа будут доставлены в Джакарту, остальные 396 тонн отправятся на Бали, в том числе два автомобиля Mercedes-Benz S600, которые уже были доставлены на остров. Также в багаж вошли два электрических лифта.

Для оказания услуг королю в Джакарте будут выделены 178 работников, на Бали – 394.

Визит пройдет с 1 по 9 марта.