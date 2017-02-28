Беспилотник, запускаемый в снаряде реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», разработало НПО «Сплав», заявил генеральный конструктор предприятия Николай Макаровец.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Технологически мы за свой счет провели такие работы. Надеемся, что у нас в ближайшее время появятся заказчики», — сказал Макаровец.

По его словам, первый заказчик данной разработки, вероятно, будет зарубежным, поскольку в России уже определены «структуры, которые обеспечивают применение беспилотников в интересах армии».

«Смерч» — советская и российская реактивная система залпового огня калибра 300 миллиметров.