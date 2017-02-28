prezident_sefer_280217_2
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл с визитом в Пакистан, сообщает официальный сайт главы государства.

В международном аэропорту Беназир Бхутто в Исламабаде в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства встретили высокопоставленные официальные лица Пакистана. Затем был дан орудийный залп, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Пакистана.

Президент примет участие в 13-ом саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Лидеры стран-членов ОЭС обсудят в Пакистане планы по расширению торговых связей.

prezident_sefer_280217_1 prezident_sefer_280217_2 prezident_sefer_280217_3 prezident_sefer_280217_4 prezident_sefer_280217_5 prezident_sefer_280217_6 prezident_sefer_280217_7 prezident_sefer_280217_8 prezident_sefer_280217_9 prezident_sefer_280217_10 prezident_sefer_280217_11 prezident_sefer_280217_12 prezident_sefer_280217_16