

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл с визитом в Пакистан, сообщает официальный сайт главы государства.

В международном аэропорту Беназир Бхутто в Исламабаде в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Главу государства встретили высокопоставленные официальные лица Пакистана. Затем был дан орудийный залп, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Пакистана.

Президент примет участие в 13-ом саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Лидеры стран-членов ОЭС обсудят в Пакистане планы по расширению торговых связей.