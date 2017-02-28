Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник прибыл с визитом в Пакистан, сообщает официальный сайт главы государства.
В международном аэропорту Беназир Бхутто в Исламабаде в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Главу государства встретили высокопоставленные официальные лица Пакистана. Затем был дан орудийный залп, прозвучали государственные гимны Азербайджана и Пакистана.
Президент примет участие в 13-ом саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
Лидеры стран-членов ОЭС обсудят в Пакистане планы по расширению торговых связей.