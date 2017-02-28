Новые банкоматы «Cash-in» были установлены в главном офиси банка, расположенном по адресу ул. Гасана Алиева 131 А.

Для справки хотим отметить, что в настоящее время количество банкоматов, поддерживающих функцию “Cash-in”, в главном офисе было доведено до трех.

В ближайшие дни еще несколько банкоматов “Cash-in” будут сданы в эксплуатацию на центральных улицах города.

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.banksilkway.az, в справочном центре банка (012) 931 или на официальной Facebook странице Банка. www.fb.com/swbankmiles.45